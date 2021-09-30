Суд отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней

Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее собственного отца.

Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее собственного отца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Бритни Спирс на заседании суда в среду не присутствовала. Представлявший ее интересы адвокат отметил, что артистка "заслуживает того, чтобы проснуться завтра, не находясь под опекой своего отца", которого Розенгарт назвал жестоким человеком. Защита настаивает на том, чтобы заседание суда, на котором опекунство было бы окончательно прекращено, было назначено не позднее 30-45 дней с текущего момента.

Напомним, что ранее Джейми Спирс согласился отказаться от опекунства над своей дочерью. Как поясняет CNN, принятое судом в среду решение носит пока временный характер. Окончательно 13-летнее опекунство над певицей может быть прекращено до конца текущего года, дата заседания еще не определена. Контроль за финансами Бритни Спирс будет временно передан профессиональному аудитору, на чем настаивали сама артистка и ее адвокат Мэттью Розенгарт.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не хотела этого, но была вынуждена соглашаться.