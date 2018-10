Суд отклонил иск Эшли Джадд к Вайнштейну о домогательствах

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Федеральный суд в американском штате Калифорния в среду принял к рассмотрению иск актрисы Эшли Джадд, обвиняющей продюсера Харви Вайнштейна в распространении порочащих ее сведений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пункт искового заявления о сексуальных домогательствах отклонен.

Федеральный судья по Центральному округу Калифорнии Филип Гутьеррез в среду изучил наличие правовых препятствий дальнейшему рассмотрению иска актрисы. Она заявляет, что около 20 лет назад в номере гостиницы ушла от домогательств со стороны продюсера, прибегнув к уловке. Джадд пообещала уступить Вайнштейну, если ей присудят премию "Оскар". Как утверждает актриса, Вайнштейн отомстил ей за отказ вступить с ним в интимную связь, негативно охарактеризовав ее профессиональные и личные качества режиссеру трилогии "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001) Питеру Джексону, в результате чего Джадд лишилась возможности сыграть роль в киноэпопее.

По мнению Гутьерреза, актриса неверно обосновала обвинение в сексуальных домогательствах конкретной статьей гражданского уголовного кодекса Калифорнии. С точки зрения судьи, как поясняет журнал, данная статья "вряд ли может быть вообще применена к взаимоотношениям между потенциальным работодателем и перспективным работником". Скептическая позиция суда обусловлена тем, что Джадд встречалась наедине с Вайнштейном всего один раз, да и то около 20 лет назад.

При этом судья не нашел изъянов в обосновании обвинения продюсера в клевете. "Истец утверждает, что может доказать ложность заявлений ответчика, так как он ранее не имел с ней профессиональных отношений. Истец также может доказать, что работала на съемках фильма "Дым" киностудии Miramax Films два дня и получила исключительно позитивные впечатления. Суд в этом согласен с позицией истца", - резюмировал Гутьеррез.