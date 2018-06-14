Суд отклонил ходатайство певицы Назенин

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному в отношении певицы Тараны Гумрал.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рашада Абдулова адвокат Назенини Салаевой Джейхун Юсифов подал ходатайство.

Он сообщил, что Т.Гумрал угрожала его подзащитной в соцсетях и прессе, продолжила незаконные деяния и сказала, что не исполнит решения суда. Адвокат попросил избрать в отношении Т.Гумрал меру пресечения в виде ареста и арестовать в зале суда.

Т.Гумрал, комментируя ходатайство, сказала, что не исполнит решения суда и не сожалеет об этом.

Ходатайство было отклонено.

Очередное заседание суда назначено на 25 июня.

Отметим, что скандал между певицей Т.Гумрал и ее коллегой Н.Салаевой начался на передаче "Bazar səhəri" на бывшем телеканале ANS.

Позвонив в прямом эфире на передачу, Н.Салаева сказала Т.Гумрал "Я застала тебя с моим мужем", на что Т.Гумрал высказалась в адрес коллеги нецензурными выражениями. По этой причине Назенин обратилась в суд. На суде Назенин доказала интимную связь между ее мужем и Т.Гумрал.

Согласно решению суда, Т.Гумрал должна была принести извинения Н.Салаевой и ее супругу Махаббату Гасанову и опровергнуть сказанное в адрес Н.Салаевой.

Однако за невыполнение решения суда, в отношении Т.Гумрал было возбуждено уголовное дело по ст. 306.1 (Неисполнение приговора, постановления суда или иного судебного акта) УК.