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Стриминговый сервис Netflix тестирует кнопку случайного просмотра

Стриминговый сервис Netflix тестирует кнопку случайного просмотра Кнопка "Shuffle Play" дает пользователям возможность переложить принятие решение на сам сервис
Шоу-бизнес
20 августа 2020 г. 09:23
Стриминговый сервис Netflix тестирует кнопку случайного просмотра

Для тех, кто не определился, что именно он хочет посмотреть на Netflix, стриминговый сервис тестирует функцию случайного выбора.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Deadline.

Кнопка "Shuffle Play" дает пользователям возможность переложить принятие решение на сам сервис. Сейчас эта функция доступна не для всех подписчиков, а для тех, кто смотрит продукты платформы по телевизору.

Теперь зрителям необязательно заходить в свой профиль и выбирать, какой сериал или фильм они хотят посмотреть, сервис самостоятельно им предложит один из вариантов на основе их вкусов и предпочтений.

Пока руководство Netflix не решило, оставит ли оно эту функцию или уберет.

В феврале сервис внес очередное изменение: была отключена функция автоматического проигрывания трейлеров и видео, пока клиент выбирает, что ему посмотреть. Раньше, как только пользователь наводил курсор на какой-то продукт, сервис тут же сам запускал его трейлер.

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