Стало известно место проведения конкурса Евровидение-2016

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Стал известен город и место проведения песенного конкурса Евровидение-2016.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Евровидения, национальный вещатель Швеции телеканал SVT объявил, что зал Global Arena в Стокгольме примет конкурс в следующем году.

Напомним, что в этом году на конкурсе Евровидение в Австрии победу одержал шведский исполнитель Монс Залмерлёв с песней "Heroes" (Герои).

Швеция 6 раз побеждала в этом песенном конкурсе, при этом Евровидение дважды проходило в Стокгольме.