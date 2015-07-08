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    Стало известно место проведения конкурса Евровидение-2016

    Национальный вещатель Швеции телеканал SVT объявил город и место проведения конкурса

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Стал известен город и место проведения песенного конкурса Евровидение-2016.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Евровидения, национальный вещатель Швеции телеканал SVT объявил, что зал Global Arena в Стокгольме примет конкурс в следующем году.

    Напомним, что в этом году на конкурсе Евровидение в Австрии победу одержал шведский исполнитель Монс Залмерлёв с песней "Heroes" (Герои). 

    Швеция 6 раз побеждала в этом песенном конкурсе, при этом Евровидение дважды проходило в Стокгольме. 

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