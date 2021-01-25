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Стенд-ап комик покончил с собой в Москве

Стенд-ап комик покончил с собой в Москве Шаляпину был 41 год
Шоу-бизнес
25 января 2021 г. 11:22
Стенд-ап комик покончил с собой в Москве
Александр Шаляпин
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В Москве нашли тело известного стенд-ап комика, участника «Stand Up Show» (Камеди клаб) и актера Александра Шаляпина. Предполагается, что он совершил самоубийство. Как передаёт Report, об этом сообщают российские СМИ.

Шаляпина обнаружила мертвым дома жена. Женщина вызвала скорую.

"На месте полиция и скорая. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении.

Шаляпину был 41 год. Дебютом Александра стала роль в «Бумер: Фильм второй» в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Победитель в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая Разница Одесса 2011».

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