Стало известно о возвращении Бритни Спирс на сцену

Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс планирует в 2022 году вернуться к концертной деятельности и изучает предложения.

Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс планирует в 2022 году вернуться к концертной деятельности и изучает предложения.

Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте журнал Entertainment Tonight со ссылкой на осведомленные источники.

По его словам, уже несколько организаторов выступлений обратились к артистке с разными предложениями. Певица намерена "самостоятельно принимать решения как в личной жизни, так и в карьере".

"Теперь Бритни сама принимает решения, и хочет расширить свой профессиональный кругозор. Она просто ждет подходящее время для этого", - уточнил он.

Советчиком певицы станет ее жених Сэм Асгари, "всячески поддерживающий ее".

"Дела у них как у пары идут очень гладко и стабильно, и, во всяком случае, их отношения стали еще крепче с момента помолвки", - отметил источник.

В конце ноября Спирс заявила, что впервые после прекращения 13-летнего опекунства отца над ней приняла участие в съемках нового фильма, картина получила название "Идол". Деталями готовящегося проекта артистка делиться не стала.