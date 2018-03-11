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    Стало известно кто поедет от России на "Евровидение-2018"

    Представителем будет певица Юлия Самойлова

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2018», 

    Как передает Report, об этом было объявлено в воскресном эфире программы «Время» на Первом канале.

    Самойлова должна была выступать на «Евровидении-2017» в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

    «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

    Ранее сообщалось, что Украина повторно оспорит штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение».

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