Обнародованы страны-участницы "Евровидение-2015"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз (ЕВС) обнародовал итоговый список стран, которые будут бороться за победу на песенном конкурсе "Евровидение-2015" в Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ЕВС, в конкурсе примут участие 39 стран, что на 2 страны больше, чем в 2014 году. В числе вернувшихся на конкурс стран - Кипр, Чехия и Сербия, в то время как Украина отказалась от участия из-за ситуации в стране. Такие страны, как Турция и Босния и Герцеговина также отказались участвовать в конкурсе.

26 января в Вене пройдет жеребьевка, в результате которой станет известно, какие страны попадут в первый и второй полуфиналы.

Отметим, что 1-й полуфинал конкурса, в котором будут бороться 16 стран, пройдет 19 мая, 2-й полуфинал - 21 мая. Финал конкурса состоится 23 мая.

В него автоматически попадают страны "большой пятерки" - Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания, а также страна-хозяйка Австрия. Конкурс пройдет на сцене "Wiener Stadthalle".