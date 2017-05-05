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    Стало известно имя последней певицы, которая выступит на Гран-при Азербайджана

    Американская певица озвучит полюбившиеся песни на большой сцене на территории Приморского бульвара

    Баку. 5 мая.  REPORT.AZ/ Определилось имя последней певицы, которая выступит с концертной программой на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку.

    Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, это Мэрайя Кэри, ставшая рекордсменом по продаже песен среди женщин-певиц в мире.

    Американская певица после завершения подиумной церемонии 25 июня, озвучит полюбившиеся песни на большой сцене на территории Приморского бульвара.

    Она приедет в Баку в перерыве между продолжающимися на протяжении всего года концертами в Лас-Вегасе. М.Кэри выступит после окончания соревнования.

    Отметим, что в первые два дня Гран-при Азербайджана, который стартует 23 июня, на сцену выйдут Таркан, Николь Шерзингер, а также группа "Black Eyed Peas".

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