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Стали известны номинанты на премию Emmy

Стали известны номинанты на премию Emmy Номинанты на телевизионную премию Emmy, которая будет вручаться в 72-й раз, объявлены во вторник в Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
28 июля 2020 г. 22:31
Стали известны номинанты на премию Emmy

Номинанты на телевизионную премию Emmy, которая будет вручаться в 72-й раз, объявлены во вторник в Лос-Анджелесе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в условиях пандемии церемония прошла дистанционно.

Ведущая комедийная актриса Лесли Джонс отметила, что вместо традиционной церемонии с участием большого числа звезд она оказалась в студии с одним-единственным оператором.

Фантастический боевик "Хранители" (Watchmen, 2019) режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса выдвинут на награды в общей сложности в 26 номинациях, комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) режиссера Эми Шерман-Палладино и Дэниела Палладино - в 20 номинациях и сериал "Озарк" (Ozark) режиссера Джейсона Бейтмена - в 18.

На награды в номинации "Лучшая драматическая актриса" претендуют Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу, The Morning Show), Оливия Колман ("Корона", The Crown), Джоди Комер ("Убивая Еву", Killing Eve), Лора Линни ("Озарк"), Сандра О ("Убивая Еву") и Зендея ("Эйфория", Euphoria). Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня", Dead to Me), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик, Schitt"s Creek), Исса Рэй ("Белая ворона", Insecure) и Трэси Эллис Росс ("Черная комедия", Black-ish) номинированы на награду в категории "Лучшая комедийная актриса".

Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Дон Чидл ("Черный понедельник", Black Monday), Тед Дэнсон ("В лучшем мире", The Good Place), Майкл Дуглас ("Метод Комински", The Kominsky Method), Юджин Леви ("Шиттс Крик") и Рами Юсеф ("Рами", Ramy) претендуют на награду в номинации "Лучший комедийный актер".

Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг Браун ("Это мы", This is Us), Билли Портер ("Поза", Pose), Джереми Стронг, Брайан Кокс (оба - "Наследники", Succession) и Стив Карелл ("Утреннее шоу") выдвинуты в номинации "Лучший драматический актер".

Премия Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Церемония вручения наград состоится 20 сентября, ее будет транслировать с 20:00 (04:00 бакинское время 21 сентября) телекомпания ABC.

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