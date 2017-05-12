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    Стали известны имена всех финалистов Евровидения-2017

    Второй полуфинал Евровидения-2017 состоялся сегодня

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Второй полуфинал Евровидения-2017, который состоялся сегодня, определил последних десяти финалистов песенного конкурса, передает Report со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

    Ими стали представители:

    - Болгарии;

    - Беларуси;

    - Хорватии;

    - Венгрии;

    - Дании;

    - Израиль;

    - Румынии;

    - Норвегии;

    - Нидерландов;

    - Австрии.

    Именно им отдали предпочтение национальные жюри и зрители стран, которые были представлены во втором полуфинале. Также к голосованию присоединились три страны-финалистки Франция и Германия как страны "Большой пятерки", и страна-хозяйка нынешнего песенного конкурса - Украина. Право голосовать именно во время этого полуфинала им выпало по результатам жеребьевки, проведенной в Киеве в конце января.

    Напомним, участницы Евровидения-2017 от Македонии сделали предложение руки и сердца в прямом эфире.

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