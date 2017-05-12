Стали известны имена всех финалистов Евровидения-2017

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Второй полуфинал Евровидения-2017, который состоялся сегодня, определил последних десяти финалистов песенного конкурса, передает Report со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Ими стали представители:

- Болгарии;

- Беларуси;

- Хорватии;

- Венгрии;

- Дании;

- Израиль;

- Румынии;

- Норвегии;

- Нидерландов;

- Австрии.

Именно им отдали предпочтение национальные жюри и зрители стран, которые были представлены во втором полуфинале. Также к голосованию присоединились три страны-финалистки Франция и Германия как страны "Большой пятерки", и страна-хозяйка нынешнего песенного конкурса - Украина. Право голосовать именно во время этого полуфинала им выпало по результатам жеребьевки, проведенной в Киеве в конце января.

Напомним, участницы Евровидения-2017 от Македонии сделали предложение руки и сердца в прямом эфире.