Стали известны имена всех финалистов Евровидения-2017

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Второй полуфинал Евровидения-2017, который состоялся сегодня, определил последних десяти финалистов песенного конкурса, передает Report со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
Ими стали представители:
- Болгарии;
- Беларуси;
- Хорватии;
- Венгрии;
- Дании;
- Израиль;
- Румынии;
- Норвегии;
- Нидерландов;
- Австрии.
Именно им отдали предпочтение национальные жюри и зрители стран, которые были представлены во втором полуфинале. Также к голосованию присоединились три страны-финалистки Франция и Германия как страны "Большой пятерки", и страна-хозяйка нынешнего песенного конкурса - Украина. Право голосовать именно во время этого полуфинала им выпало по результатам жеребьевки, проведенной в Киеве в конце января.
Напомним, участницы Евровидения-2017 от Македонии сделали предложение руки и сердца в прямом эфире.
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