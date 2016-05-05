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    Обнародован состав национального жюри от Азербайджана на "Евровидение-2016"

    В состав жюри вошли тенор, дирижер, балетмейстер, эстрадный певец и режиссер

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав национального жюри от Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2016" в Стокгольме.

    Как сообщает Report, в состав азербайджанского жюри войдут режиссер Гюльчохра Шафиева, певица Бриллиант Дадашева, дирижер Эйюб Гулиев, тенор Фарид Алиев, балетмайстер Тарана Мурадова.

    Отметим, что баллы, присуждаемые каждой страной, определяются на основе голосования среди телезрителей и жюри по принципу 50 на 50.

    В этом году Азербайджан на конкурсе представляет Самра Рагимли с песней "Miracle" (Чудо). Певица выступит под номером 14 в первом полуфинале.

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