Стала известна дата выхода последнего сезона сериала "Игра престолов"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в популярном сериале "Игра престолов", заявила, что первый эпизод заключительного сезона истории выйдет на экраны в апреле 2019 года

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает издание Metro.

"Мы заканчиваем (съемки) в декабре, и первый эпизод выйдет в эфир в апреле (2019 года)…. Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим фанатам тем, что сделали этот сезон на максимуме возможностей", — заявила Уильямс.

Актриса отметила, что хотела бы, чтобы ее героиня "обрела мир". "Я бы хотела, чтобы Арья снова нашла себя и отпустила всю злость и желание мстить, которые сопровождали ее на пути", — приводит издание слова Уильямс.