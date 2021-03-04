Стала известна дата вручения ЖАРА Music Awards

Масштабное шоу откроет новую концертную эру после почти годового затишья

Вручение ежегодной премии ЖАРА Music Awards состоится 4 апреля в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на организаторов мероприятия, вечер пройдет в Crocus City Hall.

"Это однозначно самое ожидаемое музыкальное событие года! Масштабное шоу откроет новую концертную эру после почти годового затишья. Зрителей ждут уникальная высокотехнологичная сцена, которую построят в Crocus City Hall впервые, свежие концертные номера от артистов, неожиданные премьеры и море сюрпризов. Ведущими станут Ксения Собчак и Константин Богомолов", - отметили организаторы.