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Стала известна дата вручения ЖАРА Music Awards

Стала известна дата вручения ЖАРА Music Awards Масштабное шоу откроет новую концертную эру после почти годового затишья
Шоу-бизнес
4 марта 2021 г. 14:39
Стала известна дата вручения ЖАРА Music Awards

Вручение ежегодной премии ЖАРА Music Awards состоится 4 апреля в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на организаторов мероприятия, вечер пройдет в Crocus City Hall.

"Это однозначно самое ожидаемое музыкальное событие года! Масштабное шоу откроет новую концертную эру после почти годового затишья. Зрителей ждут уникальная высокотехнологичная сцена, которую построят в Crocus City Hall впервые, свежие концертные номера от артистов, неожиданные премьеры и море сюрпризов. Ведущими станут Ксения Собчак и Константин Богомолов", - отметили организаторы.

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