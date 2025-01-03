Состояние Азера Бахшалиева остается тяжелым

Актер Азер Бахшалиев, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Актер Азер Бахшалиев, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью Азербайджанского медицинского университета Гюнель Асланова.

Она подчеркнула, что значительных изменений в его состоянии нет. Лечение продолжается в реанимационном отделении Учебно-хирургической клиники АМУ.

Напомним, что вечером 2 января Азер Бахшалиев впал в кому из-за почечной недостаточности и был экстренно госпитализирован.