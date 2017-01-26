Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Park Cinema Flame Towers состоялся пресс-показ фильма "Великая стена" режиссера Чжан Имоу.

Как сообщает Report, действие фильма происходит в XV веке в Китае, куда из Европы отправляется группа английских наемников, чтобы разведать секрет черного пороха. Прибыв в Поднебесную, они застают поспешное строительство огромной каменной стены, которая должна стать защитным рубежом от могущественного зла, годами копившего силы, чтобы нанести сокрушительный удар по империи. Героям фильма предстоит вступить в схватку с кровожадными чудовищами ради спасения всего человеческого рода.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Цзин Тянь, Энди Лау.

На 2016 год фильм стал самой дорогой китайской картиной. Большая часть фильма была снята в Китае, и некоторые сцены в Новой Зеландии.