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    Состоялась жеребьевка выступления участников конкурса "Евровидение-2018"

    Участник от Азербайджана выступит в первой половине первого полуфинала

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В мэрии столицы Португалии Лиссабона состоялась жеребьевка выступления участников международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

    Ведущими мероприятия стали Сильвия Альберто и Филомена Каутела - две из четырех ведущих будущих шоу.

    Как сообщает Report, c помощью жеребьевки ведущие распределили выступления стран-участниц между двумя полуфиналами конкурса. Согласно жребию, участник от Азербайджана выступит в первой половине первого полуфинала. 

    Напомним, в 2018 году на песенном конкурсе "Евровидение" нашу страну представит Айсель Мамедова. 

    Конкуренцию нашему музыканту составят конкурсанты из Албании, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля и Литвы. 

    Во второй полуфинал попали представители России, Грузии, Украины.

    Из-за нечетного количества стран-участниц организаторы решили, что в первом полуфинале зрители увидят 19 конкурсантов, а во втором - 18. 

    В финал пройдут по десять стран из каждого полуфинала. Вместе со странами Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и страной-хозяйкой конкурса – Португалией - за победу в финале будут соревноваться 26 участников.

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