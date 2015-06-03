 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась презентация нового клипа Флоры Керимовой

    Народная артистка: Будете вспоминать меня каждый раз, смотря клип и слушаю эту песню

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Состоялась презентация клипа народной артистки Азербайджана Флоры Керимовой к новой песне "Я буду ждать тебя" ("Səni gözləyəcəm"). 

    Как сообщает Report, мелодию песни написала Севиндж Тофиггызы, а слова принадлежат депутату Ганире Пашаевой. 

    Режиссером клипа является Наиль Наибоглу, оператором - Эмин Гусейнов. На презентации участвовал также пресс-атташе посольства Турции в Азербайджане. 

    Мероприятие началось с демонстрации клипа. Автор песни Севиндж Тофиггызы и Флора Керимова поделились своими мнениями. 

    Ф.Керимова отметила, что этот клип она дарит своим фанатам: "Это мой подарок вам. Будете вспоминать меня каждый раз, когда будете смотреть клип и слушать эту песню".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi