Состоялась презентация нового клипа Флоры Керимовой

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Состоялась презентация клипа народной артистки Азербайджана Флоры Керимовой к новой песне "Я буду ждать тебя" ("Səni gözləyəcəm").

Как сообщает Report, мелодию песни написала Севиндж Тофиггызы, а слова принадлежат депутату Ганире Пашаевой.

Режиссером клипа является Наиль Наибоглу, оператором - Эмин Гусейнов. На презентации участвовал также пресс-атташе посольства Турции в Азербайджане.

Мероприятие началось с демонстрации клипа. Автор песни Севиндж Тофиггызы и Флора Керимова поделились своими мнениями.

Ф.Керимова отметила, что этот клип она дарит своим фанатам: "Это мой подарок вам. Будете вспоминать меня каждый раз, когда будете смотреть клип и слушать эту песню".