Состоится второй полуфинал "Евровидения 2017"

11 мая, 2017 20:26

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Киеве пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017". Как передает Report, страны-участницы второго полуфинала, который пройдет в Международном выставочном центре, выйдут на сцену в следующем порядке: 1. Сербия 2. Австрия 3. Македония 4. Мальта 5. Румыния 6. Голландия 7. Венгрия 8. Дания 9. Ирландия 10. Сан-Марино 11. Хорватия 12. Норвегия 13. Швейцария 14. Беларусь 15. Болгария 16. Литва 17. Эстония 18. Израиль. Отметим, что финал конкурса пройдет 13 мая.