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    Состоится второй полуфинал "Евровидения 2017"

    Финал конкурса пройдет 13 мая

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Киеве пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

    Как передает Report, страны-участницы второго полуфинала, который пройдет в Международном выставочном центре, выйдут на сцену в следующем порядке:

    1. Сербия

    2. Австрия

    3. Македония

    4. Мальта

    5. Румыния

    6. Голландия

    7. Венгрия

    8. Дания

    9. Ирландия

    10. Сан-Марино

    11. Хорватия

    12. Норвегия

    13. Швейцария

    14. Беларусь

    15. Болгария

    16. Литва

    17. Эстония

    18. Израиль.

    Отметим, что финал конкурса пройдет 13 мая. 

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