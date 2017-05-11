Состоится второй полуфинал "Евровидения 2017"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Киеве пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017".
Как передает Report, страны-участницы второго полуфинала, который пройдет в Международном выставочном центре, выйдут на сцену в следующем порядке:
1. Сербия
2. Австрия
3. Македония
4. Мальта
5. Румыния
6. Голландия
7. Венгрия
8. Дания
9. Ирландия
10. Сан-Марино
11. Хорватия
12. Норвегия
13. Швейцария
14. Беларусь
15. Болгария
16. Литва
17. Эстония
18. Израиль.
Отметим, что финал конкурса пройдет 13 мая.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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