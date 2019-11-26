Состоится Гала-вечер самой звездной новогодней комедии "Qış nağılı" - ВИДЕО

В первый день зимы и только один день - 1 декабря в 17:00 во Дворце имени Гейдара Алиева состоится Гала-вечер самого звёздного новогоднего фильма "Qış nağılı".

Как сообщает Report, картина "Qış nağılı" является самым крупным проектом 2019 года компании "Cinemazadeh", состоит их 2-х частей. Не упустите свой шанс встретиться со всем звёздным составом фильма.

Генеральный продюсер фильма, автор идеи и режиссер-постановщик - Джафар Ахундзаде. Авторы сценария - Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде. Второй режиссер – Вюсал Гаджигадир, оператор-постановщик - Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов.

В картине задействовано много знаменитостей. Можно сказать, что в фильме нет главного героя.

Отметим, что фильм состоит из нескольких историй, которые произошли в одном отеле в новогоднюю ночь. Герои сгруппированы по данным историям.

Роли в истории про пару, которая не может обручиться вот уже несколько лет и решает наконец сделать это в новогоднюю ночь, сыграли Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Саида Гулиева, Санубар Искендерли, Октай Алиев и Ася Абдуллаева.

Главные роли в истории про приехавших на обручение друзей сыграли Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Ровшан Мамедли, Самира Эфенди, Диляра Кязымова.

Роли главных героев в истории про богача, арендовавшего за свой счет большую комнату в отеле для семьи и пары, выигравшей по радио билет в отель на Новый год, сыграли Мурад Дадашов, Гюнель Мамедова, Меджид Гусейнов и Шалала Шахваладгызы. В истории про юношу, который хочет доказать свои чувства любимой девушке, главные роли сыграли Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Джейхун Зейналов и Нофель Шахмароглу.

Для новогоднего шоу в отель из Турции приглашены известный певец Халил Сезаи и актриса Муге Боз.

В ролях персонала отеля - Абдул Махмудов, Элмеддин Джафаров, Агиль М.Гулиев, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир.

Роль бабушки - Земфира Садыхова, роль внучки - Дениз Ахундзаде. Также получили роль такие звёзды, как Илькин Гасани и Турал Асадов. Художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор - Айнур Ахундзаде, художник по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник по гриму – Айтен Гусейнзаде, Пост-продакшн - Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа - Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры - Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили звёзды - народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, исполнители Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов ((L'veen)) и Самира Эфенди.

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