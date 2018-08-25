Sony прокомментировала сообщения о подмене голоса Майкла Джексона в его посмертном альбоме

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Компания Sony Music не признавала, что ведущие вокальные партии некоторых песен с посмертного альбома певца Майкла Джексона были спеты другим исполнителем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил журнал Variety.

"Никто не признавал, что Майкл Джексон не исполнял эти песни", - заявил юрист Зиа Модаббер, представляющий интересы Sony Music. Он добавил, что на слушании, которое состоялось, во вторник, не было вынесено никаких постановлений относительно того, чей голос звучит на записях.

Как сообщает интернет-издание Business Insider, слушание было связано с иском, поданным в 2014 году поклонницей Джексона. Она утверждала, отмечает издание, что на записях в посмертном альбоме звучит голос не Майкла Джексона, а его подражателя Джейсона Малачи.