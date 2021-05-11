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Sony представила первый трейлер продолжения "Венома"

Sony представила первый трейлер продолжения "Венома" На кадрах, показанных в сети, проводится параллель между главным героем Броком и персонажем Клетусом Кэссиди, являющимся по сюжету серийным убийцей
Шоу-бизнес
11 мая 2021 г. 09:26
Sony представила первый трейлер продолжения Венома

Компания Sony Pictures поделилась первым трейлером сиквела фильма "Веном".

Как передает Report, в ролике вновь появился актер Том Харди в роли Эдди Брока, а также был показан главный антагонист — симбиот Карнаж.

Роль антигероя в этой части исполнит Вуди Харрельсон. Дублированную версию ролика долгожданного продолжения об одном из популярных персонажей Marvel посмотрели более 100 тыс. раз.

На кадрах, показанных в сети, проводится параллель между главным героем Броком и персонажем Клетусом Кэссиди, являющимся по сюжету серийным убийцей.

Со временем в картине будет два симбиота и между ними начнется противостояние. Первая часть "Венома" вышла в прокат в 2018 году.

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