Sony готовит сериальную экранизацию по мотивам Days Gone

Sony готовит сериальную экранизацию по мотивам игры Days Gone.

Sony готовит сериальную экранизацию по мотивам игры Days Gone.

Как передает Report со ссылкой на Униан, соответствующей информацией поделилось издание Deadline.

Согласно данным портала, сценаристом сериала стал Шелдон Тернер. Он написал сюжеты фильмов "Всё или ничего", "Техасская резня бензопилой: Начало", "Мне бы в небо" и "Люди Икс: Первый класс". Одну из ролей в экранизации исполнит Сэм Хьюэн ("Первый свет", "Эмульсия", "Чужестранка"). Вполне вероятно, что он сыграет главного героя Дикона Сент-Джона.

Тернер и Дженнифер Кляйн спродюсируют адаптацию через свою компанию Vendetta Productions. Аналогичные должности, но уже со стороны Sony PlayStation Productions занимают Асад Кизильбаш и Картер Свон.

Подробности о сюжете картины пока не поступали. Журналисты лишь узнали, что сценарий Тернера будет "балладой любви к фильмам о мотоциклах". Байк Дикона — его верная "лошадь", на которой пользователи путешествуют подавляющую часть прохождения.