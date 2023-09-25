Софи Лорен прооперирована после падения в своем доме в Женеве

Актриса Софи Лорен упала в своем доме в Женеве, ей потребовалась операция.

Актриса Софи Лорен упала в своем доме в Женеве, ей потребовалась операция.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующие данные были опубликованы представителями заведения певицы Sophia Loren Restaurant.

Актриса, отметившая 89-летие 20 сентября, получила травмы и переломы бедра. Операция прошла успешно. Теперь актрисе предстоит период восстановления.

26 сентября Лорен должна была приехать в Бари, где ей присвоили звание почетного гражданина. Она также должна была участвовать в церемонии открытия ресторана ее имени, четвертого по счету в Италии. В этом городе она снималась после длительного перерыва в последнем фильме "Вся жизнь впереди" (La vita davanti a sé), вышедшем в 2020 году.