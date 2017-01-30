Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Великобритании госпитализирован Антонио Бандерас, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По информации газеты The Sun, артист попал в больницу, расположенную недалеко от его дома в Суррее.

Утверждается, что 56-летний Бандерас почувствовал сильную боль в области грудной клетки во время тренировки, после чего была вызвана скорая помощь. Через некоторое время актера выписали.

В разговоре с газетой артист подтвердил, что с ним случился "эпизод" и оценил работу помогавших ему медиков.