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Умер сыгравший в сериале "Друзья" актер Мэттью Перри

Умер сыгравший в сериале "Друзья" актер Мэттью Перри Израильская хакерская группировка WeRedEvils сообщила о взломе системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана.
Шоу-бизнес
29 октября 2023 г. 04:38
Умер сыгравший в сериале Друзья актер Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер на 55-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал TMZ.

По его информации, тело актера было найдено в джакузи в одном из его домов в Лос-Анджелесе. Широкую известность артисту принесла роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

TMZ утверждает, что актер утонул. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца. Как отмечает издание, на месте происшествия не было обнаружено наркотиков. Предположительно, смерть актера не была насильственной.

Мэттью Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году он перенес операцию из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотического препарата.

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