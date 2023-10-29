Умер сыгравший в сериале "Друзья" актер Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер на 55-м году жизни.
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По его информации, тело актера было найдено в джакузи в одном из его домов в Лос-Анджелесе. Широкую известность артисту принесла роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья".
TMZ утверждает, что актер утонул. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца. Как отмечает издание, на месте происшествия не было обнаружено наркотиков. Предположительно, смерть актера не была насильственной.
Мэттью Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году он перенес операцию из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотического препарата.