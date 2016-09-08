СМИ: Россия может принять конкурс "Евровидение" вместо Украины

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Россия может получить право проведения "Евровидения-2017", если Украина не сможет к октябрю определиться с организационными вопросами. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Известия".

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) отметили, что Киев должен в ближайшее время определить место проведения конкурса и источники финансирования мероприятия. Если украинские власти не смогут дать четкие ответы, "Евровидение" могут отдать другой стране.

"Статус победителя отнять у них никто не может. Вместе с тем, что касается сроков, то решение должно было быть принято намного раньше", - заявили в пресс-службе ЕВС.

По договоренности с ЕВС, занявшая на "Евровидении-2016" второе место Австралия номинально становится соорганизатором мероприятия, но сам конкурс должен пройти в европейском регионе. "Согласно правилам, вторым соорганизатором "Евровидения" в 2017 году может стать Россия - как страна, занявшая на конкурсе третье место", - пишет издание.

Украина получила право провести "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы в Стокгольме. После этого в Украине начались споры, какой город может принять конкурс. После отборочного тура в финал вышли три города: Киев, Днепр и Одесса. С тех пор итоговую пресс-конференцию, на которой должны были объявить столицу конкурса, несколько раз переносили из-за "финансовых проблем".