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СМИ: Рэпера P. Diddy заключили под стражу по решению суда

СМИ: Рэпера P. Diddy заключили под стражу по решению суда Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми.
Шоу-бизнес
17 сентября 2024 г. 07:35
СМИ: Рэпера P. Diddy заключили под стражу по решению суда

Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми.

Как передает Report, об этом сообщила газет The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, пункты обвинительного заключения пока неизвестны.

Шон Комбс с 2023 года несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наиболее резонансным стало дело, инициированное бывшей девушкой артиста певицей Кассандрой Вентурой, передача дел в суд по которому не состоялась в связи с отзывом ею своего иска.

Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке. Свою карьеру он начал в 90-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Широкая известность пришла к рэперу после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии Grammy. Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в $1 млрд, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.

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Версия на английском языке Sean 'Diddy' Combs is arrested in New York after federal indictment
Версия на азербайджанском языке Məşhur reper zorakılıq və insan alverində ittiham edilir

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