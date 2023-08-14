СМИ: Продюсеры фильма "Барби" работают над второй частью картины

Продюсеры фильма "Барби" (Barbie), вышедшего в мировой кинопрокат во второй половине июля, уже начали работу над второй частью на фоне рекордных сборов.

Продюсеры фильма "Барби" (Barbie), вышедшего в мировой кинопрокат во второй половине июля, уже начали работу над второй частью на фоне рекордных сборов.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.

"С командой, которая работала над фильмом "Барби", связались для обсуждения работы над продолжением. Эта идея пока еще на ранней стадии, но становится очевидно, что боссы хотят привлечь ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть", - приводит издание слова источника.

Газета The New York Times 6 августа сообщила, что фильм "Барби" американского режиссера Греты Гервиг смог заработать $1 млрд в прокате быстрее, чем другие фильмы компании Warner Bros. Для этого картине, главные роли в которой исполнили Марго Робби и Райан Гослинг, понадобилось 17 дней.

Ранее рекорд принадлежал ленте "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II" (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, 2011) - 19 дней.