Голливуд намерен открыть свой офис на Кубе

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ После успешных съемок в кубинской столице нескольких сцен восьмой части американской криминальной саги "Форсаж" Голливуд заявил о заинтересованности в открытии своего представительства на Кубе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В Голливуде "всерьез подумывают о возможности создания на острове сети офисов, учитывая высокий уровень безопасности в стране, профессиональную подготовку ее кинематографистов и гарантии Кубинского института кинематографии и киноиндустрии", сообщает испаноязычный интернет-портал CiberCuba.

Работа над боевиком "Форсаж" под руководством кинорежиссера Феликса Гэри Грея охватила многие районы столицы Кубы и ее знаменитой набережной Малекон.

"Форсаж" стал первой кинематографической работой США, снятой на Кубе после 1959 года. Всего через несколько недель на остров прибыла другая съемочная бригада компании Paramount Pictures ("Парамаунт пикчерс") для работы над фантастическим боевиком "Трансформеры". В Гаване сняты сцены для ее пятой части "Последний рыцарь".