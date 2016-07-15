 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скончался ведущий солист российской музыкальной группы "Корейские LEDчики"

    Юрий Грымов умер в возрасте 34 лет после продолжительной болезни

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Ушел из жизни солист владивостокской музыкальной группы "Корейские LEDчики" звукорежиссер и музыкант Юрий Грымов (Чурпов). 

    Как сообщает Report, 34-летний Ю.Грымов умер после продолжительного онкологического заболевания. Весной этого года он проходил курс химиотерапии. Церемония прощания с музыкантом состоится 16 июля. 

    Отметим, что Юрий Грымов был звукорежиссером известных российских радиостанций. В качестве солиста группы он прославился треком "План Путина". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi