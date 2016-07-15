Скончался ведущий солист российской музыкальной группы "Корейские LEDчики"

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Ушел из жизни солист владивостокской музыкальной группы "Корейские LEDчики" звукорежиссер и музыкант Юрий Грымов (Чурпов).

Как сообщает Report, 34-летний Ю.Грымов умер после продолжительного онкологического заболевания. Весной этого года он проходил курс химиотерапии. Церемония прощания с музыкантом состоится 16 июля.

Отметим, что Юрий Грымов был звукорежиссером известных российских радиостанций. В качестве солиста группы он прославился треком "План Путина".