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    Скончался режиссер фильма и сериала о Бэтмене

    Лесли Х. Мартинсон умер в возрасте 101 года

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Скончался режиссер Лесли Х. Мартинсон, известный по фильму и сериалу о Бэтмене. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, постановщик ушел из жизни в возрасте 101 года по естественным причинам у себя дома в Лос-Анджелесе.

    Мартинсон начинал карьеру как газетный журналист, впоследствии он стал работать в кинокомпании MGM. 

    Он работал как на телевидении, так и в кино. В 1966 году он снял фильм "Бэтмен", в 1960-х также участвовал в создании одноименного сериала. Среди других его работ сериалы "Мэверик", "Миссия невыполнима" и "Чудо-женщина".

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