Скончался режиссер фильма и сериала о Бэтмене

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Скончался режиссер Лесли Х. Мартинсон, известный по фильму и сериалу о Бэтмене.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, постановщик ушел из жизни в возрасте 101 года по естественным причинам у себя дома в Лос-Анджелесе.

Мартинсон начинал карьеру как газетный журналист, впоследствии он стал работать в кинокомпании MGM.

Он работал как на телевидении, так и в кино. В 1966 году он снял фильм "Бэтмен", в 1960-х также участвовал в создании одноименного сериала. Среди других его работ сериалы "Мэверик", "Миссия невыполнима" и "Чудо-женщина".