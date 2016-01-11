Скончался легендарный британский музыкант Дэвид Боуи

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Легендарный британский рок-музыкант Дэвид Боуи скончался в возрасте 69 лет. Как передает Report, об этом сообщили официальные представители музыканта на странице Боуи в Facebook.

"Дэвид Боуи мирно скончался в кругу семьи после бесстрашной борьбы с раком на протяжении 1,5 года", — говорится в заявлении.

Дэвид Боуи (настоящее имя Дэ́вид Ро́берт Джонс) стал известен широкой публике лишь осенью 1969 года, когда его песня "Space Oddity" достигла первой пятёрки в британском хит-параде. В 1975 году добился первого крупного успеха в Америке с синглом номер один "Fame", написанным в соавторстве с Джоном Ленноном.

В 2002 году в опросе Би-би-си "100 величайших британцев" Боуи занял 29-е место. На протяжении своей карьеры он продал более 136 миллионов пластинок, тем самым войдя в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.