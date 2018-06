Скончался известный канадский певец, поэт и писатель Леонард Коэн

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На 82 году жизни скончался канадский певец, поэт и писатель Леонард Коэн, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что легендарный поэт, композитор и артист Леонард Коэн ушел от нас. Мы потеряли одного из самых почитаемых и продуктивных мыслителей", - говорится в сообщении в соцсети Facebook.

Церемония прощания с Коэном пройдет в Лос-Анджелесе.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также почтил память Л.Коэна, долгое время считавшегося одним из самых известных писателей страны.

"Музыка ни одного из поэтов не звучала как у Л.Коэна. Его работы резонирует через поколения," - написал Трюдо в Твиттере.

Коэн начинал как поэт, а затем в своем творчестве обратился и к музыке. Менее чем за месяц до смерти, в октябре, Коэн выпустил новый, 14-й по счету, альбом в своей дискографии, под названием You Want It Darker.

Помимо множества песен, Коэн написал два романа и выпустил несколько сборников стихов. В 2002 году он получил высшую награду для канадца, став компаньоном ордена Канады.

В 2010 году Академия Звукозаписи выручила ему Премию Грэмми за жизненные достижения.