Скончался известный диджей, автор композиции Children Роберт Майлз

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ На Ибице на 48-м году жизни после непродолжительной болезни скончался диджей и композитор Роберт Майлз.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщил его продюсер Джо Ти Ванелли.

Роберт Майлз родился в итальянской семье в Швейцарии 3 ноября 1969 года. Он стал известен широкой публике в 1995 году своей композицией Children. Данный трек разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров.

Всего Майлз записал пять студийных альбомов.

В 1997 году музыкант получил музыкальную премию Brit Award за международный музыкальный прорыв года.