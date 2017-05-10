 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скончался известный диджей, автор композиции Children Роберт Майлз

    На Ибице на 48-м году жизни после непродолжительной болезни скончался диджей и композитор Роберт Майлз

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ На Ибице на 48-м году жизни после непродолжительной болезни скончался диджей и композитор Роберт Майлз.

    Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщил его продюсер Джо Ти Ванелли.

    Роберт Майлз родился в итальянской семье в Швейцарии 3 ноября 1969 года. Он стал известен широкой публике в 1995 году своей композицией Children. Данный трек разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров.

    Всего Майлз записал пять студийных альбомов.

    В 1997 году музыкант получил музыкальную премию Brit Award за международный музыкальный прорыв года.

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi