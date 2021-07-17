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Скончался известный американский рэпер

Скончался известный американский рэпер Американский рэп-исполнитель Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки (Biz Markie), умер на 58-м году жизни.
Шоу-бизнес
17 июля 2021 г. 06:04
Скончался известный американский рэпер

Американский рэп-исполнитель Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки (Biz Markie), умер на 58-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на семью.

По его данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом.

"Творческое наследие Biz Markie останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой", - приводит издание слова представителя семьи.

Холл приобрел всемирную известность в 1989 году, когда его песня Just a Friend ("Просто друг") вошел в рейтинг топ-40 хитов Америки, а его альбом The Biz Never Sleeps ("Биз никогда не спит") стал золотым. Он также снялся в нескольких фильмах и телешоу, включая научно-фантастическую комедию "Люди в черном 2".

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