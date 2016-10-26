Скончался бывший сценарист "Симпсонов"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Один из бывших сценаристов анимационного сериала "Симпсоны" Кевин Каррен умер в возрасте 59 лет, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Смерть Каррена подтвердил пресс-секретарь канала Fox.

Каррен начал работать в "Симпсонах" в 1998 году в качестве консультирующего продюсера. Он сотрудничал с проектом до 2015 года.

За время своей карьеры Каррен выиграл шесть премий "Эмми". Его другими известными телевизионными проектами являются программа "Вечер с Дэвидом Леттерманом" и сериал "Несчастливы вместе".