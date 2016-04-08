Скончался барабанщик известного британского музыканта

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Скончался Деннис Дэвис, на протяжении многих лет выступавший вместе со знаменитым британским музыкантом Дэвидом Боуи.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил Дэвид Боуи.

Барабанщик скончался от ракового заболевания.

Деннис Дэвис начал выступать в 1967 году. Его работа с Дэвидом Боуи началась в 1975 году и продолжалась долгие годы. Он принимал участие в создании одного из самых значимых произведений Боуи - студийного альбома Low, первого в так называемой "Берлинской трилогии", а также сингла 1977 года "Heroes" и последнего из альбома "Берлинской трилогии" Lodger.