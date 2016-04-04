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    Скончался аргентинский джазмен

    Он умер в Нью-Йорке на 84-м году жизни

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке скончался аргентинский джазмен, саксофонист Леонардо Барбьери.

    Как сообщает Report, музыкант, известный под псевдонимом "Гато", умер на 84-м году жизни.

    Причиной смерти джазмена стало воспаление легких.

    Барбьери, родившийся в Аргентине, в период с 1967 по 1982 год записал более 30 альбомов. В 1973 году он получил премию "Грэмми" за музыку к фильму "Последнее танго в Париже" (1972). В 2015 году Барбьери был удостоен "Латинской Грэмми" за выдающиеся достижения.

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