Скончался актер из сериала «Клан Сопрано» Роберт ЛюПон

В возрасте 76 лет скончался американский актер Роберт ЛюПон.

В возрасте 76 лет скончался американский актер Роберт ЛюПон.

Как передает Report , об этом рассказали в организации MCC Theater, основанной артистом в 1986 году.

ЛюПон умер от рака поджелудочной железы, актер боролся с онкологическим заболеванием на протяжении трех лет.

Будущий артист родился в Нью-Йорке в 1946 году. Он дебютировал на Бродвее в качестве актера и был номинирован на театральный аналог «Оскара» — премию «Тони». ЛюПон наиболее известен зрителю по роли доктора Брюса Кусамано в сериале «Клан Сопрано». Он также был задействован в таких проектах, как «Секс в большом городе», «Миллиарды», «Сплетница», «Закон и порядок».