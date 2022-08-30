Скончался актер из сериала «Клан Сопрано» Роберт ЛюПон

В возрасте 76 лет скончался американский актер Роберт ЛюПон.
ЛюПон умер от рака поджелудочной железы, актер боролся с онкологическим заболеванием на протяжении трех лет.
Будущий артист родился в Нью-Йорке в 1946 году. Он дебютировал на Бродвее в качестве актера и был номинирован на театральный аналог «Оскара» — премию «Тони». ЛюПон наиболее известен зрителю по роли доктора Брюса Кусамано в сериале «Клан Сопрано». Он также был задействован в таких проектах, как «Секс в большом городе», «Миллиарды», «Сплетница», «Закон и порядок».