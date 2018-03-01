Скончался актер, исполнявший главную роль в сериале "Богатые тоже плачут"

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Мексиканский актер Рохелио Герра, исполнивший главную роль в известном телесериале "Богатые тоже плачут", умер в Мексике на 82-м году жизни, сообщает Report со ссылкой РИА Новости.

По неподтвержденным данным, актер скончался в результате остановки дыхания.

"Актер театра, кино, телевидения и дубляжа участвовал во многих проектах. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям", - говорится в заявлении Национальной ассоциации исполнителей.