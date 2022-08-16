Скончалась певица и актриса Фирангиз Рагимбейли

Скончалась известная азербайджанская певица и актриса Фирангиз Рагимбейли.

Скончалась известная азербайджанская певица и актриса Фирангиз Рагимбейли.

Об этом Report сообщили из близкого окружения актрисы.

Ф.Рагимбейли скончалась от сердечного приступа в США.

Фирангиз Рагимбейли родилась в 1960 году в селе Шишпапаглы Агдамского района. Актриса обрела широкую популярность после исполнения роли Севды в фильме режиссера Рамиза Азизбейли "Обручальное кольцо" (Bəxt üzüyü).

В начале 90-х актриса переехала в США, где вышла замуж за американского архитектора Раймонда Энтони.

В 2017 году Ф.Рагимбейли приехала в Баку по приглашению Таира Иманова и снова сыграла Севду в сиквеле культовой комедии - "Bəxt üzüyü-2".

Allah rəhmət eləsin!