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Скончалась певица и актриса Фирангиз Рагимбейли

Скончалась певица и актриса Фирангиз Рагимбейли Скончалась известная азербайджанская певица и актриса Фирангиз Рагимбейли.
Шоу-бизнес
16 августа 2022 г. 23:15
Скончалась певица и актриса Фирангиз Рагимбейли

Скончалась известная азербайджанская певица и актриса Фирангиз Рагимбейли.

Об этом Report сообщили из близкого окружения актрисы.

Ф.Рагимбейли скончалась от сердечного приступа в США.

Фирангиз Рагимбейли родилась в 1960 году в селе Шишпапаглы Агдамского района. Актриса обрела широкую популярность после исполнения роли Севды в фильме режиссера Рамиза Азизбейли "Обручальное кольцо" (Bəxt üzüyü).

В начале 90-х актриса переехала в США, где вышла замуж за американского архитектора Раймонда Энтони.

В 2017 году Ф.Рагимбейли приехала в Баку по приглашению Таира Иманова и снова сыграла Севду в сиквеле культовой комедии - "Bəxt üzüyü-2".

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке Müğənni və aktrisa Firəngiz Rəhimbəyli vəfat edib

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