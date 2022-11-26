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Скончалась исполнительница песни What a Feeling

Скончалась исполнительница песни What a Feeling В США умерла певица и актриса Айрин Кара, исполнившая хит What a Feeling. Ей было 63 года.
Шоу-бизнес
26 ноября 2022 г. 19:26
Скончалась исполнительница песни What a Feeling

В США умерла певица и актриса Айрин Кара, исполнившая хит What a Feeling. Ей было 63 года.

Как передает Report, о кончине Айрин Кары сообщила ее агент Джудит Муз в Тwitter.

"С глубокой грустью сообщаю о кончине Айрин Кары от имени ее семьи", - говорится в заявлении Муз​​​.

Артистка умерла в своем доме в штате Флорида. Причина смерти устанавливается.

Родившаяся в нью-йоркском Бронксе, Айрин Кара - лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми". Она стала известной после исполнения песни What a Feeling, ставшей саундтреком к фильму "Танец-вспышка", а также благодаря участию в картине "Слава".

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Версия на азербайджанском языке "What a Feeling" hitinin ifaçısı vəfat edib

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