​Скончалась дочь Уитни Хьюстон

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Находившаяся длительное время в состоянии комы единственная дочь известной американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон - Бобби Кристина Браун скончалась, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ей было 22 года, сообщили в воскресенье члены семьи Хьюстон.

"Она, наконец, обрела вечный покой в объятиях Господа, - приводит интернет-портал Entertainment Tonight Online заявление родственников покойной. - Мы хотим еще раз поблагодарить всех за огромные любовь и поддержку на протяжении последних нескольких месяцев".

Девушка скончалась в окружении близких в одном из хосписов в штате Джорджия.

Бобби Кристина Браун была доставлена в больницу Атланты (штат Джорджия) 31 января, после того как ее обнаружили в бессознательном состоянии в наполненной водой ванне в собственном доме. Врачи ввели девушку в состояние искусственной комы, чтобы попытаться сохранить ей жизнь, и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позднее состояние Бобби резко ухудшилось. Как сообщила ее тятя Пэт Хьюстон, племянницу перевели в клинику, где, как правило, содержат безнадежно больных людей. Телекомпания Fox News утверждала, что девушка находилась "в вегетативном состоянии".