Сильвестр Сталлоне отмечает 70-летие

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Знаменитый американский актер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне отмечает юбилей, сегодня ему исполнилось 70 лет. Как сообщает Report, зрителям актер особенно запомнился по ролям в фильмах "Рокки" и "Рембо".

Сильвестр Гарденцио Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью Йорке (США) в семье итальянского эмигранта. Учился в школе в пригороде Филадельфии, в Американском колледже в Женеве, на отделении драматического искусства в Университете Майами.

Первую главную роль в кино актер сыграл в 1974 году в фильме "Лорды Флэтбуша", снятом, в том числе, и по его сценарию. Подлинный успех пришел к Сталлоне в 1976 году с фильмом "Рокки", где он сам написал и сценарий.

Лауреат премий "Юпитер", "Сезар", "Золотая камера", "Золотой глобус" и других. В 1984 году на Аллее Славы в Голливуде появилась его звезда.

В 2011 году объявил о запуске собственной линии одежды, очков и парфюмерии. Увлекается живописью и скульптурой. Трижды был женат. Отец трех дочерей и двух сыновей. Сын от первого брака — актер, режиссер и кинопродюсер — скончался в 2012 году.