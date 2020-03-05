Шварцнеггер подал в суд на российскую компанию за робота-двойника

Американский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot из-за создания робота с его лицом, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам адвокатов актера, у компании не было права использовать его образ. Согласно иску, А.Шварцнеггер требует выплатить ему 10 млн. долларов США компенсации вместе с прибылью от рекламы и "работы" двойника на публичных мероприятиях.

Известно, что робот даже просил А.Шварценеггера о совместном снимке во время визита артиста в Санкт-Петербург в 2019 году, но актер отказал.