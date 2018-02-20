Шансонье Петр Гара убит в Москве

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Московский шансонье Петр Гара найден убитым в столичной квартире.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС в понедельник старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 19 февраля в квартире жилого дома на Северном бульваре обнаружено тело мужчины 1984 года рождения.

"При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений", - сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, проводятся меры к задержанию лица, причастного к убийству.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, убитый - певец Петр Петренко, известный как Петр Гара, выступавший с концертами в клубах.