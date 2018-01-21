Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Налоговая служба Испании обратилась в прокуратуру, предполагая, что популярная колумбийская певица Шакира уклонялась от уплаты налогов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, речь идет о сумме в несколько миллионов евро.

С 2010 по 2017 годы колумбийка состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Официально о своих отношениях пара объявила в 2011 году, однако на учет в налоговые органы Испании Шакира встала только в 2015 году. Таким образом, налоговики подозревают, что в течение четырех лет певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны. Ее представители уверяют, что она проводила в Испании менее 183 дней, установленных законом, чтобы считаться налоговым резидентом.

Окружение певицы заверяет, что она всегда выполняла обязательства по уплате налогов и готова объясниться с соответствующими органами и в случае необходимости покрыть недочет.