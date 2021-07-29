Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании

Колумбийская певица Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании из-за возможного уклонения от уплаты налогов.

Колумбийская певица Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании из-за возможного уклонения от уплаты налогов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета El País.

По ее информации, исполнительница не сможет избежать судебного разбирательства, если только не пойдет на сделку со стороной обвинения в последний момент. После трех лет расследования судья заключил, что есть достаточные основания для того, чтобы певица предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях, поэтому в случае признания виновной ей может грозить тюремное заключение.

Напомним, что в июне 2019 года певица дала показания в суде Испании по делу о возможной неуплате налогов. Исполнительницу подозревают в преступлениях, связанных с неуплатой налогов в 2012-2014 годах. В общей сложности речь идет о 14,5 млн евро.